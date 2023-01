Woerden krijgt eigen ‘Vlaggetjesdag’: nieuw seizoen feestelijk ingeluid met Nationale Graskaasdag

Vernieuwd Stadsmuse­um vertelt straks het héle verhaal van Woerden, dus ook de tijd ná de Romeinen

Het is even doorbijten, maar over een paar maanden kan Stadsmuseum Woerden eindelijk het héle verhaal van Woerden vertellen. En daar is behoefte aan, blijkt uit reacties van bezoekers. Want die vragen vaak hoe het de stad is vergaan ná de Romeinen, waaraan de zolder tot nu toe was gewijd.

