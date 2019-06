Word je echt sneller dronken in de zon?

Of je inderdaad sneller dronken wordt in de zon, weten we niet zeker. ,,Er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van de zon op alcohol’’, vertelt Tom Bart van onderzoeksbureau Jellinek, gespecialiseerd in verslaving. ,,Voor veel mensen is het effect van alcohol heftiger als de zon schijnt, maar hard bewijs is er niet’’, stelt Bart. Wel zijn er verschillende redenen waarom we alcohol sneller lijken te ‘voelen’ in de zon.



Bart: ,,In de zon is je lichaam harder aan het werk om je energiehuishouden op peil te houden. In de zon zitten kost dus energie, net zoals alcohol drinken, waardoor je de alcohol misschien minder goed kan verwerken.’’



Door warmte neemt volgens Bart de bloedtoevoer in de bloedvaten ook toe. ,,Op die manier wordt alcohol sneller verspreid door je hele lichaam. Dat kan ervoor zorgen dat mensen het effect van alcohol eerder voelen, maar dat is vooral psychologisch.’’