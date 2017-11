Wordt knoflookijs de nieuwe favoriet?

In veel plaatsen op de wereld is knoflook zo'n grote favoriet dat er verschillende knoflook festivals plaatsvinden. Van Italië, tot Frankrijk, Engeland en Gilroy, een plaats in Californië. In deze laatste stad gaan ze dit jaar een stapje verder. Er is nu namelijk zelfs knoflookijs te koop. Niet iets dat je zomaar bij de salon op de hoek tegenkomt. Lijkt het je allemaal wat heftig? Daar is aan gedacht. Het knoflookijs komt ook in combinatie met de smaken vanille en chocolade, waardoor de knoflooksmaak minder intens is.