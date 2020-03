Wordt mijn baby allergisch van pindakaas en ei?

Hou eens een ‘sky­pe-ri­tief’ achter de webcam in plaats van de gebruike­lij­ke borrel

21 maart Door de noodzakelijke coronamaatregelen kunnen vriendengroepen niet meer doen wat ze normaal in het weekend doen: afspreken en proosten op het weekend. De quarantaine hoeft door de technologie anno 2020 geen roet in het eten gooien: spreek gewoon met de vrienden af via groep-videochats als Skype, Facebook Messenger of meet.google.com, haal een al dan niet alcoholisch drankje uit de koelkast en hou een borrel achter de webcam, oftewel een ‘skype-ritief’.