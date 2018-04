Wrap met bloemkool-tabouleh en gegrilde groenten

Ingrediënten (voor 1 persoon): - 1⁄2 tl harissa - 3 el olijfolie - 4 plakjes courgette - 4 plakjes aubergine - 4 repen rode paprika - 75 g bloemkoolroosjes - 1 el fijngehakte platte peterselie - 1 el fijngehakte koriander - 1⁄2 tl fijngehakte munt - 1 lente-ui, in dunne ringetjes - 1 el citroensap - Peper en zout - 1 volkoren tortilla - 30 g kalkoenfilet (vleeswaar) - 1 el rauwe pistachenoten, grof gehakt - 2 gedroogde abrikozen, in reepjes - 50 g feta, verkruimeld

Bereidingswijze:

- Verhit een grillpan op hoog vuur.

- Meng in een kommetje de harissa met 1 eetlepel olijfolie.

- Bestrijk met een kwastje de courgette, aubergine en paprika met de pittige olie.

- Grill de groenten op de grillpan tot ze donkere streepjes hebben en gaar zijn.

- Keer halverwege.

- De courgette is in 3 minuten klaar. Aubergine gaart minder snel omdat deze minder vocht bevat.

- Maak ondertussen de tabouleh: maal in een keukenmachine de bloemkool tot fijne korreltjes.

- Schep ze in een grote kom.

- Meng de peterselie, koriander, munt en lente-ui door de bloemkool.

- Besprenkel met het citroensap en de resterende olijfolie.

- Meng alles goed door elkaar en breng de tabouleh op smaak met peper en zout.

- Beleg de tortilla met de kalkoen filet.

- Verdeel de tabouleh en de gegrilde groenten erover.

- Bestrooi als laatste met de pistachenoten, abrikozen en feta.

- Rol de tortilla strak op tot een wrap.

- Snijd de wrap schuin doormidden en serveer.