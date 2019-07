Yasmin (18) wil met een pvc-buis het voedseltekort oplossen

De fascinatie van Yasmin voor voedseltekorten in de wereld, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Voordat de Taiwanese uit Monnickendam op haar tiende met haar Taiwanese moeder en Nederlandse vader naar Nederland verhuisde, viel het haar al op dat er in Taiwan kroppen sla uit Californië werden verkocht. ,,Dat vond ik zo raar!,” zegt Yasmin. ,,Want waarom moest een simpele groente als sla zo’n reis afleggen?”

Toen ze een paar jaar later met haar grootouders in een Nederlands tuincentrum liep, kreeg Yasmin van hen een kas, waar ze plantjes kon laten groeien uit de vezels van een kokosnoot. ,,Dit was het begin van een hobby, die uitgroeide tot een hele grote fascinatie,” aldus Yasmin. ,,Kort daarna ben ik allerlei dingen gaan verbouwen. Zo kweekte ik tot mijn ouders grote frustratie vroeger al paddenstoelen in hun schoenenkast en stond, ten tijde van een grote verbouwing, de hele woonkamer vol met mijn tomatenplanten.”

Vuilnisbakkie

Ondanks hun ergernis lieten haar ouders het toe. ,,Maar toen het kweken van plantjes ergens tijdens mijn middelbareschooltijd op een lager pitje kwam te staan en het studeren een belangrijkere factor in mijn leven werd, vonden ze dat niet erg.” Al studeerde zij toen zoveel dat haar ouders Terra, een vuilnisbakkie uit Bulgarije hebben geadopteerd om te zorgen dat ze wat meer buiten zou komen om met de hond te wandelen. ,,Waar overigens niet veel van terecht kwam want mijn vader laat haar het meeste uit,” zegt Yasmin lachend.

Kweekkassen niet haalbaar

Het onderwerp voor haar profielwerkstuk: ‘moderne landbouw met hydroponic’, bedacht Yasmin toen ze in haar vrije tijd een kas aan het bouwen was waarmee gezinnen zelfstandig groente kunnen verbouwen. Het doel: om het gebruik van plastic te verminderen en de mondiale voedselproductie te ontlasten. ,,Net zoals die kroppen sla vind ik het absurd dat er groente en fruit de hele wereld over worden gevlogen om hier in de schappen van de supermarkt te belanden.”

Zegt Yasmin. Haar interesse in dit vraagstuk ontstond tijdens de research voor het kassenproject toen ze er veel mee geconfronteerd werd. Ondanks dat het plan van de kweekkassen voor individuele gezinnen niet haalbaar bleek te zijn, o.a. vanwege het onderhoud, de tijd die het kost en omdat de energievraag te groot bleek te zijn voor de zonnepanelen, bracht het haar wel op het onderwerp voor haar profielwerkstuk, ‘hydroponic’.

,,Ik stuitte per ongeluk op een wietforum, waar opvallend veel informatie te vinden is over het groeien van gewassen in ideale situaties. Hier las ik ook voor het eerst over hydroponic en dat het veel effectiever is om gewassen mee te verbouwen dan in reguliere grond. Maar was dat wel zo? Ik kon geen duidelijk resultaten vinden, dus besloot ik het onderzoek zelf te gaan doen.”

Hydroponic

Het is niets meer dan een pvc-buis, waar de gewassen inhangen die worden gevoed met de voedingsstoffen die in het water zitten dat door de buis stroomt. De hoeveelheid mineralen kun je heel precies toedienen en is daardoor veel efficiënter dan gewone aarde. Ook neemt het minder ruimte in beslag en omdat er geen aarde wordt gebruikt scheelt dat een hoop onderhoud.

Hydroponic wordt al toegepast door grote tomatentelers in Nederland, want die hebben er het budget voor, maar volgens Yasmin kan het juist op kleinere schaal uitstekend werken. ,,En dan met name op plekken op de planeet met extreme weersomstandigheden, waar het verbouwen van gewassen een grote uitdaging is. Denk aan de woestijnen in Afrika en Australië of gemeenschappen die afhankelijk zijn van hun landbouw. Zoals in Ethiopië, waar nu een grote hongersnood heerst vanwege slechte oogsten.”

Haar doel? ,,Om de hydroponic kassen toegankelijk te maken voor iedereen en zo uiteindelijk de leefomstandigheden van mensen te verbeteren op plekken op de wereld waar gemeenschappen afhankelijk zijn van hun gewassen en oogsten,” zegt Yasmin.

Eerst een tussenjaar