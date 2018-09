Yotam Ottolenghi's boek voor luie koks is uit

Wat de een eenvoudig koken noemt, kan voor de ander een culinaire nachtmerrie betekenen. Daarom heeft simpel koken in dit boek meerdere betekenissen, vertelt Ottolenghi in zijn boek.



Simpel kan inhouden dat een gerecht met alledaagse ingrediënten of eenvoudig te maken is of snel op tafel staat. Het kan minder dan tien ingrediënten bevatten of makkelijk van tevoren te maken zijn. Hiermee laat Ottolenghi zien dat er meer dan één manier is om een maaltijd op tafel te krijgen en dat iedereen een eigen mening heeft over wat ‘simpel’ nu precies is.

Of het simpel van de beroemde kok hetzelfde is als jouw opvatting van simpel, kun je hieronder zien. De drie gerechten zijn afkomstig uit het nieuwe boek.

Bridget Jones’ gebakken zalm met pijnboompittensalsa

Volledig scherm © Jonathan Lovekin

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 100 g krenten

- 4 zalmfilets, met vel, fijne graatjes verwijderd (500 g)

- 100 ml olijfolie

- 4 stengels bleekselderij, in blokjes van 1 cm (180 g), bladeren verwijderd, bewaar ze als garnering

- 30 g pijnboompitten, grof gehakt

- 40 g kappertjes, plus 2 el pekel

- 40 g grote groene olijven, ontpit, in blokjes van 1 cm (ca. 8)

- 1 flinke snuf saffraandraadjes (¼ tl), gemengd met 1 el heet water

- 20 g peterselie, grof gesneden

- 1 citroen: haal er met een fijne rasp 1 tl schil af, en pers er 1 tl sap uit

- Zout en zwarte peper

Bereidingswijze:

1. Overgiet de krenten met kokend water en zet ze 20 minuten te weken terwijl u de zalm voorbereidt en de salsa maakt.

2. Meng de zalm met 2 theelepels olijfolie, ¹∕ 3 theelepel zout en royaal versgemalen peper. Zet hem opzij terwijl u de salsa maakt.

3. Giet 75 m olijfolie in een grote sauteerpan en zet hem op hoog vuur. Voeg de bleekselderij en pijnboompitten toe en bak ze onder regelmatig roeren 4-5 minuten tot de pitten beginnen te kleuren (houd ze steeds in de gaten, ze kunnen ineens verbranden). Haal de pan van het vuur en roer de kappertjes en de pekel erdoor met de olijven, de saffraan en het weekwater en een snuf zout. Giet de krenten af en meng ze met peterselie, citroenrasp en citroensap door het bleekselderijmengsel. Zet de salsa opzij.

4. Giet de overgebleven eetlepel olijfolie in een grote koekenpan en zet hem op halfhoog tot hoog vuur. Leg als de olie heet is de zalmfilets erin en bak ze 3 minuten op de velkant tot het vel krokant is. Draai het vuur halfhoog, keer de filets om en bak de andere kant 2-4 minuten (afhankelijk van hoe gaar u de zalm wilt). Haal de pan van het vuur en zet hem opzij.

5. Leg op elk bord een zalmfilet en schep de pijnboompittensalsa erover. Bestrooi eventueel met het achtergehouden selderijblad.

Lamsburgers met pistachenoten en yoghurtsaus met sumak

Volledig scherm © Jonathan Lovekin

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 60 g pistachenoten

- 25 g rucolasla

- 1 ui, in vieren (150 g)

- 1 flinke teen knoflook, gepeld

- 500 g lamsgehakt

- Circa 3 el olijfolie

- Zout en zwarte peper

Yoghurtsaus met sumak

- 250 g yoghurt Griekse stijl

- 1 el sumak

- 1 el olijfolie

- 1 el citroensap

Bereidingswijze:

1. Meng alle ingrediënten voor de yoghurtsaus met sumak en zet hem tot gebruik in de koelkast.

2. Doe voor de burgers de pistachenoten in de kleine kom van een keukenmachine. Mix een paar seconden zodat ze grof gehakt zijn en doe ze in een middelgrote kom. Doe de rucola in de keukenmachine, mix een paar seconden tot de sla grof gehakt is en doe hem in de kom bij pistachenoten. Doe ook ui en knoflook in de machine, maak er een gladde puree van en doe ze in de kom. Voeg het lamsgehakt, 1 eetlepel olijfolie, ¾ theelepel zout en royaal versgemalen peper toe. Meng alles goed en vorm met de hand circa twintig burgers van het gehaktmengsel. Ze moeten circa 5 cm doorsnee zijn, 2 cm dik en ongeveer 40 gram wegen.

3. Doe 1 eetlepel olijfolie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag en zet hem op halfhoog vuur. Leg als de olie heet is enkele burgers in de pan – zoveel als er in passen, maar maak de pan niet te vol – en bak ze 7 minuten; keer ze halverwege om tot ze goudbruin en net gaar zijn. Houd de burgers warm terwijl u de volgende portie bakt. Voeg zo nodig nog wat extra olie toe bij het bakken. Verdeel de burgers als alles gebakken is op een grote schaal en dien ze op met de yoghurt met sumak erbij.

Bloemkoolsalade met granaatappelpitten en pistachenoten

Volledig scherm © Jonathan Lovekin

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 1 grote bloemkool (800 g)

- 1 middelgrote ui, in plakken (130 g)

- 80 ml olijfolie

- 25 g peterselie, grof gesneden

- 10 g munt, grof gesneden

- 10 g dragon, grof gesneden

- Pitten van ½ middelgrote granaatappel (80 g)

- 40 g gepelde pistachenoten, licht geroosterd en grof gehakt

- 1 tl gemalen komijnzaad

- 1½ tl citroensap

- Zout