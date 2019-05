YouTuber Kalvijn wordt ambassadeur van gezond eten: gewoon wat de pot schaft

Koken & etenYouTuber Kalvijn gaat kinderen inspireren om gezonder en bewuster te eten. In een nieuwe videoserie gaat hij met andere bekende vloggers op pad om uitleg te geven over groente en fruit.

Dat heeft Rabobank vandaag bekendgemaakt. De bank is al langer bezig om mensen bewuster te laten eten. Via YouTube-ster Kalvijn -zijn video’s krijgen zo'n 10 miljoen views per maand- wil de bank nu ook focussen op een jongere generatie: kinderen tussen de 8 en 14 jaar.

,,Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij", vertelt Kalvijn door de telefoon. ,,Dus ik ben opgevoed met ‘eet gevarieerd’ en ‘eten wat de pot schaft’. Dat vind ik doodnormaal. In de video's wil ik duidelijk maken dat er meer is dan koek, snoep en cola.”



,,Als je dan uit huis gaat, zoals ik op mijn 17de, dan word je wel op de proef gesteld. Ga je vaker naar de snackbar en zo. Daar kom je dan meer mee in aanraking. Ik merkte dat ik er niet echt van genoot, maar die fase is alleen maar leuk. Ik kan genieten van lekker eten nu.”

Vandaag ontmoette Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma) al een stel leerlingen van groep 7 en 8 om het ‘eten van de toekomst’ te proeven. Op het menu stonden bijvoorbeeld krekels omhuld met chocolade. De kinderen hebben ook drie vragen beantwoord waar Kalvijn in zijn eerste video mee aan de slag gaat. Wanneer dat is, is nog onbekend. ,,Het is eigenlijk pas sinds deze week duidelijk dat we dit gaan doen.”

Quote We gaan eerst een plan maken, niets overhaas­ten

De kinderen is gevraagd over welke groente- of fruitsoort zij graag meer willen weten, en wie hun favoriete YouTuber is. ,,Zo kunnen we hen hopelijk nóg enthousiaster krijgen om de serie te volgen", aldus de woordvoerder van Rabobank. ,,Ze kunnen laten weten naar wie zij het liefst kijken, en die kan Kalvijn dan uitnodigen in een aflevering van zijn videoserie.” De lengte van de serie, de inhoud en wanneer de eerste aflevering verschijnt: dat is allemaal nog onbekend. Het is eerder een kwestie van maanden dan weken, aldus Kalvijn.

Paprika

Dat de bank uitkwam bij Kalvijn is niet zo gek: de afgelopen drie jaar groeide de paprika uit tot zijn handelsmerk. ,,Ik kreeg zelfs berichten van ouders die zeiden dat hun kind nooit paprika at en nu wel.” Dat is een mooi opstapje naar meer, vindt de 23-jarige YouTuber. ,,Dat kun je breder trekken.”



Hij wil het wel goed doen, vandaar dat het nog even duurt voordat de fans hun idool terugzien als ambassadeur van gezond eten. ,,We gaan eerst een plan maken. Niets overhaasten.”