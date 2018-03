Zalmfilet met zoete aardappelfrietjes en romige salsa

Bereidingswijze:

- Was de aardappelen en snijd ze (met schil) in frietjes.

- Verwarm de oven voor op 220 °C.

- Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel de frietjes hierover. Besprenkel met wat olie en bestrooi met wat zout. Zorg ervoor dat de frietjes elkaar niet raken.

- Schuif de bakplaat de oven in en bak de frietjes zo'n 15 minuten. Keer ze dan om en bak ze nogmaals 15 minuten.

- Zet je oven op de grillstand en grill de frietjes nu nog zo'n 4 à 5 minuten, zodat ze écht lekker krokant worden.

- Bestrooi ondertussen de zalmfilets aan beide kanten met peper en zout.

- Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de filets om en om zo’n 8 minuten.

- Schil en snijd ondertussen de komkommer en de avocado’s in blokjes. Meng dit met de Griekse yoghurt en een flinke snuf peper en zout.

- Haal de frietjes uit de oven en laat ze even afkoelen. Serveer met de zalmfilet en de romige salsa.