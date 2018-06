Zangeres Desray komt met nieuw album en deelt haar favoriete recept

Kelly zong met Do, Nick & Simon, Jan Smit en Jeroen van der Boom. Ze ging met Sieneke naar Oslo voor het Songfestival. Ze was achtergrondzangeres bij Wolter Kroes, Xander de Buisonjé en Belle Perez. Ook was ze te zien bij De beste zangers van Nederland en Vrienden van Amstel .

Uiteindelijk kwam Kelly op het idee om te gaan koken met de bekende Nederlanders die ze al zingend persoonlijk had leren kennen. Ze maakte een serie, die de komende weken te zien is op deze site. De afleveringen verschijnen telkens op dinsdag om 19.00 uur. ,,Mijn hobby is koken en ik vond het leuk om telkens bij mensen langs te gaan en hun lievelingsrecept te maken.'' Sommige 'koks' hadden wel wat hulp nodig. Zo blijkt uit de eerste aflevering met Frans Duijts dat de zanger geen idee heeft hoe je rijst kookt.

Hectische week

Door de uitzending van Het Mooiste Meisje van de Klas was het een hectische week voor Kelly. Toevallig was ze in het buitenland toen de aflevering op televisie was. Hierin was te zien dat Kelly als kind al helemaal verzot was op muziek en dat ze vastbesloten was daarmee verder te gaan. De makers gingen ook in op de scheiding van haar ouders en de dood van haar geliefde. ,,Ik kreeg wel 1500 reacties.'' Voor Kelly breekt nu een nieuw tijdperk aan. In de zomer gaat ze aan de slag bij tv-zender Talpa.