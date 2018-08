Ze zijn er nog: mannen die geen aardappel kunnen koken

Acht heren van tussen de 63 en 81 jaar staan in activiteitencentrum Dommelbergen rond een kookeiland. Ze dragen kokette schortjes en volgen een kookcursus voor beginners, met Jan Janse en Corné Selder als vrijwillige begeleiders. De cursus is een gezamenlijk initiatief van Animo: Amphia, Zorroo, Surplus, GGD en de gemeente Oosterhout. Een groot succes, meldt projectleider Thomas van der Vange. ,,We hebben een wachtlijst van een man of vijftig, dus willen we het vaker dan één keer per week gaan doen.''

De bedoeling is ouderen zelfredzamer te maken, zodat ze minder snel bij thuiszorg aankloppen. De cursus begint op nul; er zijn mannen bij die nog geen aardappel hebben gekookt. Ze leren hoe je goedkoop, lekker én verantwoord eten bereidt. Van der Vange: ,,Sommigen zijn alleen, komen op eigen initiatief. Of hun vrouw stuurt ze. Het kan ook zijn dat de vrouw door ziekte niet meer kan koken. En er zijn mannen die op doktersadvies aanschuiven. Zeker op die leeftijd is gezond eten belangrijk. Bij deze generatie hoefden veel mannen nooit te koken. Dat is veranderd; ik denk dat over tien jaar deze cursus niet meer nodig is.''

Werk aan de winkel

Rond 16.30 uur gaat een man of vier boodschappen doen. De rest druppelt binnen. Gesprekken gaan over overleden geliefden of het weer, tot chef-kok Jan het heft in handen neemt: werk aan de winkel! In een kringetje snijden de mannen groenten voor de soep, schillen ze aardappelen voor de andijviestamp en appels voor de compote. Minutieus snijdt René puntjes af, boontje voor boontje. ,,Zal ik die komkommer ook snijden?'' vraagt Louis.



Antwoord: ,,Dat is een courgette...''



De soep pruttelt al als de gehaktballen gedraaid worden. Kleintjes voor de soep, grote bij de stamppot. ,,Veel paneermeel en goed kneden, dat is mijn geheim'', zegt Jan. Heerlijke geuren stijgen op. Kees kijkt tevreden: ,,Ik ben al een tijd weduwnaar. Dan moet je het wel zelf doen.''

