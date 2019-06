Zeewierwraps of liever meelworm? Lidl geeft bijzonder eten een plek in het schap

Twaalf ondernemers, bijna allemaal start-ups, krijgen van Lidl de ruimte om vanaf donderdag 27 juni een week lang hun producten te verkopen in 426 winkels. ,,We vinden het leuk onze klanten af en toe te verrassen. Ze zijn onze Italiaanse, Spaanse of Amerikaanse weken gewend, maar we wilden nu ook iets met het thema duurzaam doen’’, vertelt Erik van den Hoogen, hoofdinkoper van Lidl Nederland tijdens de presentatie van de twaalf producten in Amsterdam.

Uitgebreid aanbod

Lidl-inkoper Van den Hoogen erkent dat het best spannend is of het Lidl-publiek wel zit te wachten op eetbare insecten of biologische kiemgroenten. ,,We nemen een risico, maar dat is het zeker waard. De producten zijn echt lekker en we hebben ze met opzet vriendelijk geprijsd. Het duurste artikel kost afgerond 4 euro.’’ Ondanks het feit dat de spullen maar een week in de winkels liggen, denkt Lidl toch dat het voldoende is om te zien of er potentie in zit. ,,Het lijkt kort, maar in een week tijd kunnen we veel zien hoor. Zeker nu alle winkels tot verkoop overgaan. Zelf verwacht ik veel van de tomatenburger. Dat is waarschijnlijk een blijvertje.’’