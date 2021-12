Zeg je nou friet of patat? De strijd om de ‘eetbare knol’ duurt voort

Dit is de beste lunchroom van Zuid-Hol­land: ‘Zie deze prijs als een lichtpunt­je in donkere tijden’

Het Capelse restaurant Brownies & Downies is weer in de prijzen gevallen. De zaak aan het Stadsplein werd gekozen tot beste lunchroom van Zuid-Holland. Eigenares Jolanda is trots op haar team. ,,Het is een mooi cluppie bij elkaar.”

24 november