Zeilster Lobke laat Kelly zweten

Groentelasagne

Bereidingswijze:

- Zet een pan met water op het vuur en wacht tot het water kookt.

- Voeg de lasagnebladen hieraan toe en kook 5 tot 10 minuten, totdat ze bijna gaar zijn.

- Doe wat olie in een koekenpan, snijd de ui en pers de knoflook en voeg beiden toe.

- Voeg ook de rozemarijn en tijm toe.

- Was de broccoli, snijd deze in stukjes en doe deze in de pan.

- Doe hetzelfde met de paprika.

- Giet ondertussen de lasagnebladen af en verwarm de oven voor op 200 graden.

- Snijd de tomaten en doe in de pan, gevolgd door het bouillonblokje.

- Breng op smaak met zout en peper.

- Snijd ondertussen dunne plakken van de aubergine en de courgette en grill/bak ze kort in de koekenpan.

- Doe wat olijfolie in de lasagneschaal en smeer uit.

- Leg de lasagnebladen onderin, gevolgd door een laagje geraspte kaas, de groenten uit de pan, opnieuw geraspte kaas, aubergine en courgette.

- Doe dit vervolgens opnieuw en maak af met pijnboompitjes en het laatste beetje geraspte kaas.

- Zet de schaal 15 minuten in de oven en serveren maar.