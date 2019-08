Zelf goedkoop een studentenmaaltijd maken? Hier zijn recepttips

Nog even en dan breekt het nieuwe schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘Studenten Startpakket’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: het bereiden van een goedkope studentenmaaltijd.

Lekker (en in het beste geval een beetje voedzaam) koken binnen een strikt studentenbudget. Is het mogelijk? Het Voedingscentrum beweert van wel. De website van het overheidsinstituut geeft praktische tips om te besparen op boodschappen zonder te grijpen naar instant-noedels of diepvriespizza’s. ,,Als je kiest voor goedkope recepten, met minder dure ingrediënten, dan ben je al snel een stuk voordeliger uit.”

Vlees en vis vragen extra aandacht. ,,Dat zijn vaak de duurste onderdelen van het avondeten. Kies daarom vaker voor vegetarische recepten met gezonde vleesvervangers zoals ei, noten of peulvruchten zoals bruine of witte bonen, kikkererwten en linzen.” Vergeet niet om ingrediënten af te meten, zo voorkom je dat eten in de afvalbak belandt. ,,Hiervoor kun je een maatbeker, keukenweegschaal of spaghettimaatje gebruiken. Je kookt dan precies genoeg.” Zo'n maatje geeft aan hoeveel je nodig hebt.

Creatief met kliekjes

Heb je ondanks het afmeten een pan pasta en mozzarella over? Met een beetje creativiteit tover je deze ingrediënten om tot een Italiaanse ovenschotel. Trek hierbij vaker de voorraadkast open tipt de website. ,,Met restjes groente, vis, rijst, pasta of aardappel maak je bijvoorbeeld makkelijk een heerlijke soep, omelet, roerbakgerecht of salade.” Alle tips genoteerd? Tijd voor vijf budgetvriendelijke maaltijden uit ons receptenarchief.

Spaghetti alla puttanesca

Een snelle Napolitaanse pasta gemaakt van goedkope ingrediënten als tomaat, kappers, olijven, ansjovis en knoflook.

Volledig scherm Spaghetti ala puttanesca © 24Kitchen

Groene lasagne

Bespaartip: gebruik ingevroren ingrediënten, deze zijn vaak een stuk goedkoper. Pas deze tip toe door ingevroren tuinbonen en doperwten te gebruiken voor onderstaande groene lasagne.

Volledig scherm Groene lasagne © 24Kitchen

Panzanella

Oud brood over? Maak er een Italiaanse panzanella (broodsalade) van. Voeg hier groenten, basilicumolie en mozzarella aan toe en je hebt een goedgevulde salade op tafel staan.

Volledig scherm Panzanella met basilicumolie en buratta © 24Kitchen

Geroosterde bloemkoolsalade met aardappel

In de geroosterde bloemkoolsalade is het vlees vervangen door smaakvolle groente in Oosterse kruiden.

Volledig scherm Geroosterde aardappelbloemkoolsalade © 24Kitchen

Noedels met pittige vis en basilicum

Geen instant noedels, maar een snelle en voedzame variant met pittige vis en ingelegde komkommer.