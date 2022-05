Zelf groente telen in je voortuin: vroeger iets voor arme mensen maar in dit dorp nu helemaal hip

Koken & Eten Waarom je bananen beter niet in de koelkast kunt bewaren

Niets vervelender dan alleen maar groene bananen vinden in de supermarkt of in je eigen fruitschaal thuis. Zeker als je die nog in een smoothie wil mixen voor je ontbijt of een als krachtvoer wil opeten voor je workout. Kan je het fruit sneller rijp krijgen?

