Zelf koken? Nee, het gemak dient de mens

Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Datlinq. Het gaat over kleine restaurants, gelegenheden waar geen of nauwelijks ruimte is om te zitten en zijn gespecialiseerd in afhaal- of bezorgmaaltijden. Dit kan variëren van grote ketens als Domino's en New York Pizza tot de afhaalchinees om de hoek of het lokale Thaise restaurant dat een aparte locatie heeft waar alleen gekookt wordt.

De groei is met name terug te zien in de provincies Groningen, Friesland en Gelderland. Het aantal afhaal- en bezorgrestaurants groeide hier overal met meer dan twintig procent ten opzichte van 2016. In Zeeland stijgt het aantal minder, maar ook hier neemt het aantal toe.

Wie in de stad woont heeft logischerwijze de grootste keuze. Bijna 29 procent van alle restaurants die zich volledig bezig houden met bezorgen en afhalen, zijn te vinden in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.