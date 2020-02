Zelfs de baby heeft straks een eigen verspakket: hoe nodig is dat?

Onder het motto ‘Maak ’t lekker zelf’, introduceert The Greenery baby-verspakketten. Want als het gaat om babymaaltijden is vers bereid de trend, aldus het bedrijf dat werkt als verkooporganisatie voor ruim vijfhonderd Nederlandse en buitenlandse telers.



Het idee borduurt voort op de verspakketten voor volwassenen. ,,We leveren al jaren pakketten met verse ingrediënten aan de consument’’, zegt Harm-Jan Eikelenboom, woordvoerder van The Greenery. ,,Zo kwamen we ook in gesprek met jonge ouders. Die blijken het lastig te vinden om gezonde en verse maaltijden klaar te maken voor hun baby, vanwege drukte, stress of gewoon gebrek aan inspiratie. Wat je vaak ziet is dat ouders iets eten, bijvoorbeeld bloemkool. Op basis daarvan maken ze ook een hapje voor hun kind. Dat kan ook gevarieerder.’’

Volledig scherm De maaltijden voor de baby. © The Greenery

Recepten

Voor pakweg 7 euro heb je een pakket waarmee je zes tot tien hapjes kunt maken. In elk pakket zitten groenten, fruit, babyvriendelijke kruiden en twee recepten, aldus The Greenery. De recepten variëren van een ‘stamppotje linzen en frisse appel’, tot ‘wortel en paprika met rode linzen’, ‘pastinaak, peer en zoete aardappel’, ‘puntpaprika, wortel en pastinaak’ voor baby’s vanaf zes maanden.

Quote Vers is altijd beter. Dat is ons uitgangs­punt Lolkje de Vries, The Greenery Voor baby’s vanaf acht maanden staat ook ‘babyrisotto met wortel en mango’, ‘snelle curry met bloemkool en mango’, ‘pastinaak, peer en rode linzen’ en ‘linzenstamppotje met wortel’ op het menu.

Winst

Het Voedingscentrum weet niet zeker wat de winst is van dit soort pakketten. ,,Vers is altijd beter. Dat is ons uitgangspunt. Alleen kun je als ouder ook prima gebruik maken van groenten, fruit en andere producten die je los in de supermarkt kunt vinden’’, zegt woordvoerder Lolkje de Vries. ,,Om tijd te besparen kunnen ouders eventueel een groot portie klaarmaken en dit invriezen voor momenten waarop ze wat minder tijd hebben. Het kan zijn dat deze pakketten duurder zijn, dan gewone losse producten in de winkel. Dat is dan het nadeel.’’

Met kant-en-klaar babyvoeding is op zich ook niks mis, vindt het Voedingscentrum. ,,Nadelen zijn vaak dat die onnodig duurder zijn dan het zelf maken en smaken in een potje meestal gemengd zijn. Zo went je kind niet aan ‘losse’ smaken. Kies daarom, als je potjes wilt geven, in het begin voor potjes met enkelvoudige smaak.’’