Zelfs de pannenkoek moet tegenwoordig hip

Nationale PannenkoekdagVandaag is het Nationale Pannenkoekdag, een mooie aanleiding dus om zelf pannenkoeken te bakken of te bestellen in een restaurant. Die restaurants zijn steeds vaker moderne eettentjes, met een kaart waarop avocadogerechten staan.

Pannenkoekenrestaurants zijn meer dan een plek om neer te ploffen na aan een middag wandelen met het gezin. De restaurants met rood-witgeblokte tafelkleden zijn er nog altijd, maar sinds 2010 verschijnen in de grote steden moderne varianten die een draai geven aan de traditionele pannenkoek.

De afgelopen tien jaar nam het aantal restaurants dat is gespecialiseerd in pannenkoeken met 18 procent toe. Die nieuwe restaurants hebben wel vaak een ander menu dan we gewend zijn van de traditionele pannenkoekenrestaurants.

Een onderzoek van Van Spronsen & partners laat zien dat de formule van nieuwere pannenkoekenrestaurants verandert. Het onderzoek schetst een beeld van de ‘trendy’ zaken: een modern en strak interieur, iets hogere prijzen en een meer diverse kaart. Er staan bij sommige restaurants salades, avocadogerechten of yoghurtbowls op het menu.

Jong winkelend publiek

,,De zaken die in de grote steden openen, passen zich aan voor een jong, winkelend publiek’’, zegt Niek Timmermans van Van Spronsen & partners. Het worden volgens hem steeds hippere formules met steeds meer soorten pannenkoeken.



In Rotterdam kunnen fans terecht bij By Jarmusch en Lilith, die hebben beide zowel hartige als zoete pancakes. In Utrecht heb je Anna pancakes of the village. Fab en Van Wijck in Maastricht serveert voor ontbijt ook typisch american pancakes.



Timmermans denkt dat de ‘fastfoodpannenkoek’ niet lang meer op zich zal laten wachten. ,,Het product is er perfect voor: eenvoudig, snel klaar en iedereen kan het maken zoals hij of zij zelf lekker vindt. Het is gek dat zo'n concept nog niet bestaat.’’

Volledig scherm Pannenkoek Blue Magic van Moak.

Het Amsterdamse Moak is een voorbeeld van een modern pannenkoekrestaurant. Eigenaar Sten van den Bedem zegt bewust ervoor te hebben gekozen om de traditionele formule in te ruilen voor een nieuwe. ,,We wilden het helemaal omgooien, geen standaard pannenkoekenrestaurant. Wij wilden ook oog hebben voor ‘de gezonde pannenkoek’. Wij proberen alle ingrediënten zo gezond mogelijk te houden. Zo voegen wij geen suiker of zout toe en gebruiken we biologisch tarwebloemmeel voor de pannenkoeken.’’

Vertrouwde formule

Voor sommige horecazaken is het juist belangrijk om de sfeer traditioneel te houden. Jochem Smits van pannenkoekenrestaurant Olleke Bolleke in Wijchen: ,,Wij vinden dat een pannenkoek ambachtelijk moet blijven. Bij ons krijg je een dunne pannenkoek gemaakt in de pan met zelfgemaakt beslag.”



Smits zegt dat bij Olleke Bolleke de meest gekozen pannenkoek de ‘boeren speciaal’ is: een pannenkoek met spek, ham, salami, champignons, ui en kaas. Concurreren met de nieuwere zaken hoeven ze naar eigen zeggen niet. ,,Het ligt aan het product en de sfeer die wij bieden. Wij willen jong en oud zich welkom laten voelen en we weten dat klanten zullen blijven komen. Dit is voor veel mensen een vertrouwde formule.’’

Pannenkoekentinder

