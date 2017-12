Zet je huisdier met kerst ook eens wat anders voor dan een bakje water

Dankzij deze biertap verspilt Nijmeegse student geen druppel meer

19 december NIJMEGEN - De Nijmeegse studentenkorpsen Ovum Novum en Carolus Magnus stappen over op een bijna automatisch biertapsysteem. De voordelen: geen verspilling, geen contant geld en minder administratieve lasten. En last but not least: de schuimprop is verleden tijd.