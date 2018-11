Zijn amandelen de oplossing voor mensen met diabetes?

Stabiele bloedsuiker

Volgens het medische platform Medical News Today hebben mensen met diabetes baat bij het eten van amandelen. Zo zorgen de noten voor stabielere bloedsuikerwaarden. Het platform baseert zich op een Chinese studie uit 2011, waaruit blijkt dat diabetes patiënten die 60 gram per dag amandelen eten, minder last hebben van een snel stijgende bloedsuikerspiegel na de maaltijd.

Dat noten gunstig zijn voor het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel wordt door Frieda van der Jacht, kennisspecialist van het Diabetes Fonds bevestigd. ,,Dit komt door de magnesium en vezels in noten. Dit slaat echter niet op amandelen alleen, maar allerlei soorten noten.’’

Hart en bloedvaten

Volgens Medical News Today hebben mensen met diabetes een vergroot risico op het ontwikkelen van hartproblematiek. Noten blijken het risico op hartproblemen te kunnen verlagen, blijkt uit een Zweeds onderzoek uit 2018. Van der Jacht beaamt dit: In noten zit veel onverzadigd vet, wat in tegenstelling tot verzadigd vet, heel goed is voor hart en bloedvaten.’’

Deze bevindingen zeggen echter niets over amandelen, benadrukt Jasper de Vries, woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke complicatie bij diabetici, en er is inderdaad sterk bewijs dat de consumptie van ongezouten noten het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen. Je kunt alleen geen specifieke conclusies over amandelen trekken.’’

Gewicht

Het behouden van een gezond gewicht is belangrijk voor mensen met diabetes, omdat overgewicht kan zorgen voor hartproblemen, wat toch al een complicatie is bij diabetici, schrijft het platform. Volgens een studie uit 2018, uitgevoerd in diverse landen in Europa, blijkt dat mensen die regelmatig noten eten, minder kans hebben op obesitas, in vergelijking met mensen die nooit noten eten.

,,Noten bevatten weinig koolhydraten en veel vezels. Daarom zorgen noten ervoor dat je eerder verzadigd bent. Het is voor zowel mensen mét, als zonder diabetes een verantwoord tussendoortje. Ik raad je wel aan om niet te snel en te veel te eten. Anders kom je alsnog aan. Er zitten namelijk veel vetten in noten. Een klein handje noten per dag is voldoende’’, zegt van der Jacht.

Onvoldoende specifiek

,,Noten maken deel uit van een gezond voedingspatroon voor mensen met diabetes, volgens de NDF Voedingsrichtlijn’’, zegt de Vries. ,,Zij geven echter geen specifiek advies over het eten van amandelen. Er is ook nog weinig onderzoek gedaan naar het consumeren van noten in relatie met diabetes. Daarom is het lastig om conclusies te trekken over noten in het algemeen, en al helemaal over amandelen.’’

