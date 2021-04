Zijn asperges lustopwekkend? Vijf feiten en fabels over het witte goud

Betere tomaten tegen lagere kosten, de zelfsturen­de kas maakt het mogelijk

8 april Westlandse kwekers die thuis op hun laptop de groei begeleiden van de gewassen in de kassen die ze elders in de wereld hebben laten bouwen. Toekomstmuziek? Het kan straks gewoon, schetst Tomatoworld, dat later deze maand in Honselersdijk de meest geavanceerde kas ter wereld opent. Met dank aan een klimaatcomputer, sensoren en camera’s wordt de teelt volledig zelfsturend.