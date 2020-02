Zijn deze gezonde tussendoortjes echt zo goed voor je?

Nog maar een eeuw geleden stierven kinderen in Nederland door een gebrek aan goede hygiënische voeding. De redding verscheen onder meer in 1923 in de vorm van een gezond tussendoortje: Liga. ‘Het helpt de baby er spoediger doorheen’, stond op de verpakking. En met twee biscuits in een pakje hield de consument het tempo er lekker in. Liga ging in de pap, in de fles, werd geprakt met banaan en sinaasappelsap. Generaties groeiden ermee op.