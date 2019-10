Zijn dit de rietjes van de toekomst?

Een gebruiker van het Amerikaanse discussieplatform Reddit plaatste vorige week een foto van een rietje gemaakt van pasta. Dat kreeg hij tijdens zijn vakantie in zijn drankje geserveerd. ,,Hier in Italië beginnen steeds meer cafés rietjes van pasta te gebruiken in plaats van plastic”, valt te lezen in de post. Ironisch genoeg zat het rietje wel in een plastic beker. Waar in Italië de foto precies is gemaakt, is onduidelijk, maar grote kans dat dat in een kleine pub in Napels was, genaamd Na Beer, of de Cinecittà Bar in Bernalda. Van die gelegenheden is via posts op social media in elk geval bekend dat ze hun gasten uit pasta-rietjes laten drinken.