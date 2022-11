Zijn influencers moderne kwakzalvers? Succes van BN’ers zegt niets over kwaliteit van hun advies

We ontbijten met superfoods en kokosolie, slikken probiotica en visolie en plannen de week zo vol yogalessen dat je er stress van krijgt. Als gezondheidsjournalist vind ik dat we te veel met gezondheid bezig zijn. Véél te veel. Gezondheid is big business geworden. Niet eerder werden er zo veel zelfhulpboeken verkocht, en de verkoop van voedingssupplementen nam een vlucht.

Maar helaas: gezondheid zit niet in een potje en staat ook niet in een boek. Boeken en pillen zijn een verdienmodel van voornamelijk zelfuitgeroepen goeroes. Opvallend is hoeveel bekend zijn geworden als presentator, model of acteur. Na hun entertainmentpensioen gaan ze boeken schrijven, lezingen geven en online cursussen verkopen.

Quote Michael Pilarczyk is Cora van Mora die sterren­chef Jonnie Boer mislukt noemt omdat Mora meer frikandel­len verkoopt

Voorbeelden van slecht influencer-advies - Fajah Lourens speelde in Goede Tijden Slechte Tijden (GTST) en ging daarna afvalboeken schrijven. Een vrouw heeft aan 1200 kilocalorieën per dag voldoende. Het Voedingscentrum adviseert 2000. Hoe leg dat je puberende kind uit? - Doutzen Kroes veroorzaakte ophef door het coronavaccin in twijfel te trekken en zus Rens zweert in haar nieuwe boek bij een kleidieet. Niet doen, zeggen wetenschappers. - Voormalig Miss Universe Charlotte Labee adviseert als brain-expert onder loofbomen te gaan wandelen om je microbioom te herstellen. - Voormalig dj en presentator Michael Pilarczyk verkondigt als Mister Mindset hoe je de beste versie van jezelf kunt worden. Zo’n streven maakt je juist ongelukkig, zeggen psychologen. - De edelstenen in de webshop van Lieke van Lexmond en haar ‘moonsister’ bleken nep te zijn. - Radiomaker Giel Beelen maakte reclame voor een Shambala-kruidenmengsel om je ‘innerlijke zelf mee te vinden’. Gebruikers kregen last van hallucinaties en verlamming, waarna het uit de handel werd gehaald.

Dit alles heeft niets met gezondheid te maken, het is moderne kwakzalverij. Klazien uut Zalk (typetje van cabaretier Wim de Bie) heet nu Fajah van Insta. Ook op televisie krijgen ze alle ruimte, zoals bij talkshows. Zeg nou zelf: kijk je liever naar een kalende wetenschapper met bril die stotterend zegt dat je met sommige vitaminepillen echt moet oppassen? Of hoor je liever een fitboy of -girl zelfverzekerd zeggen dat je een teveel aan vitamines ‘toch gewoon uitplast’?

Het is zeker niet alleen maar slecht wat influencers doen. Maar door alle aandacht voor de vorm, zijn we de inhoud uit het oog verloren. Het criterium voor goeroes is vooral hoevéél. Zoals Mister Mindset zijn succes baseert op hoeveel boeken hij verkoopt en hoe lang hij in de bestsellerlijst staat. Michael Pilarczyk is Cora van Mora die sterrenchef Jonnie Boer mislukt noemt omdat Mora meer frikandellen verkoopt.

Quote Wetenschap­pers weten niet alles. Een ding weten we wel: er zijn betere bronnen dan influen­cers

De resultaten van een model uit het verleden bieden geen garantie

Het staat iedereen vrij om zich vol te stoppen met klei en Shambala en niet naar een echte diëtist of psycholoog te gaan. Hou wel in gedachte dat hoeveel volgers iemand heeft en hoeveel boeken hij of zij verkoopt geen garantie is voor kwaliteit. De resultaten van acteur, presentator of model uit het verleden, bieden zeker op het gebied van gezondheid geen garanties voor de toekomst.

In de hele gezondheidsshow is het soms lastig om zin en onzin van elkaar te scheiden. Daarom help ik graag lezers gezondere keuzes te maken. Niet dat ik over alle kennis beschik, maar ik weet alleen wel waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Gelukkig zijn er heel veel artsen, wetenschappers, fabrikanten en zelfs influencers met kennis van zaken die wel aandacht verdienen. En ook wetenschappers weten niet alles. Eén ding weten we wel: er zijn betere bronnen dan influencers. Laat ze die onzin maar bewaren voor aan tafel bij Jort Kelder bij Op1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.