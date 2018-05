Zilte grond onbruikbaar? Nee hoor, zelfs aardbei groeit erop

Al jaren duurt Van Rijsselberghes zoektocht naar geschikte groente en fruit die wél op zilte grond wil opkomen. ,,Lang werd gedacht dat op zilte grond niets groeide'', verklaart de ondernemer/boer/bioloog zijn fascinatie. ,,Dat was gebaseerd op één onderzoek bij één soort aardappel.''

Wat blijkt: veel koolsoorten floreren op min of meer zilte grond, maar ook veel andere gewassen. Wat geweldig is voor de aarde: ook bepaalde soorten aardappelen doen het hartstikke goed op in grond die 'verziekt' leek door zout water. ,,In gebieden op de wereld waar wateroverlast een groot probleem is, zoals de deltagebieden in Bangladesh, is verzilting een enorm probleem'', schetst Van Rijsselberghe die via Marc.Foods allerlei biologische groenten verbouwt en verkoopt.