Zin in een relaxt toetje? Maak dan dit bananenijs met cannabis

Koken & eten Snoepwin­kels lijden onder slechte imago van suiker (maar van chocola lusten we wel pap)

6:00 Snoepwinkels zijn uit de gratie. Telde ons land in 2005 nog 379 snoepwinkels, nu is dat aantal geslonken tot 277. Nederlanders eten minder suiker en willen gezonder leven, maar we zijn juist méér chocola gaan eten. Het aantal winkels met chocolade is gestegen de afgelopen vijf jaar.