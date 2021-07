Zin in soep? Zo maak je een makkelijke versie helemaal zelf

Kok Ramon Beuk krijgt vaak de vraag van mensen hoe ze creatiever in de keuken kunnen worden en meer handigheid kunnen krijgen in het bedenken van eigen creaties. ,,Ik leg ze dan uit dat het begrijpen van de basis voor het maken van bepaalde gerechten alles makkelijker maakt.” Dat is ook precies waar het om draait in zijn kookboek Wayooh!.

,,Als je de basis begrijpt, kun je spelen. Dan komt het aan op je eigen creativiteit wat voor soort gerechten je maakt", vindt Beuk. Er is volgens hem een groot verschil tussen het maken of namaken van bestaande gerechten en het zelf ontwikkelen van nieuwe gerechten. ,,Sommige mensen volgen gewoon hun gevoel en gebruiken hun creatief vermogen om zelf nieuwe gerechten te bedenken en op tafel te zetten. Heb je dat vermogen niet, dan kan het handig zijn om iets meer de basis van het maken van gerechten te begrijpen. Snap je de basis, dan zijn het kleine details die je aan die basis kunt toevoegen.”



Het helpt je verder te komen, belooft Beuk. ,,Je zult merken dat koken steeds makkelijker en leuker voor je wordt.”

Verschillende bereidingen om soep te maken

Voor het maken van soepen zijn er verschillende basisbereidingen die je kunt toepassen om een lekkere soep te maken, aldus de kok. Wil je bijvoorbeeld heldere, gebonden soepen of gepureerde soepen maken, dan is het handig om de basisbereiding daarvan te begrijpen. ,,Dat is niet heel ingewikkeld maar wel te lang om allemaal in deze rubriek te behandelen. Daarom laat ik jullie een eenvoudige manier zien om verschillende gepureerde groentesoepen te maken met ingrediënten die je over hebt.”

Iedereen heeft restjes na het koken. ,,Vaak blijven er na een aantal dagen koken ingrediënten over. Neem jezelf eens voor om die ingrediënten nooit weg te gooien maar daar altijd een soep van te maken. Je zult verstelt staan wat voor leuke resultaten daaruit voortkomen.”

Eerder legde Beuk al uit hoe het maken van bouillon werkt. Daarin spelen restjes trouwens ook een grote rol. Beuk: ,,Een bouillon is de basis die je bij de hand moet hebben wil je snel en gemakkelijk soepen kunnen maken. Bouillon kun je zelf trekken en bewaren in de vriezer tot het moment dat je met alle ingrediënten die je deze week over hebt weer een heerlijke soep maakt.”

Gebruik daarvoor de groenten die je zelf wil, eventueel room, melk of een klontje boter toevoegen, kruiden en specerijen die je lekker vindt en pureren maar. Een staafmixer of een goede blender maken alles natuurlijk nog veel makkelijker. ,,In de video laat ik heel eenvoudig zien hoe je dat kunt doen. Veel kookplezier en eet smakelijk!”

