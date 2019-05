Zin in sushi én pannenkoek? Dan kun je in steeds meer restaurants terecht

Het is handig voor gezinnen met jonge kinderen die elke vijf seconden van hun stoel springen. Voor sportverenigingen die met een heel team op pad gaan. Voor families die een verjaardag vieren. En voor alle andere groepen mensen die kampen met uiteenlopende smaken en voorkeuren. ,,Het is veel voor weinig”, aldus Niek Timmermans van horeca-advieskantoor Van Spronsen & Partners, die de wereldrestaurants in kaart bracht. ,,En dat is voor veel mensen prettig. Bovendien liggen de restaurants vaak op een goed bereikbare plek met veel parkeerplaatsen.”

Vaste prijs

In wereldrestaurants vind je bij het buffet altijd wel iets wat je aanstaat: of je nou trek hebt in een Hollandse pannenkoek of meer zin hebt in Japanse sushi of Amerikaanse barbecue. Afhankelijk van de tijd die je er doorbrengt, betaal je een vaste prijs, meestal tussen de 25 en 35 euro per persoon.



,,Het is nog een klein segment als je kijkt naar het aantal restaurants", aldus Timmermans. ,,Maar als je kijkt naar de oppervlakte – de restaurants zijn tussen de 800 tot wel boven de 2000 vierkante meter groot – dan staat een wereldrestaurant gelijk aan tien à vijftien gewone restaurants.”



Er zijn overigens verschillende soorten: met een bowlingbaan erbij, eentje waar het dessert centraal staat en Chinese wokrestaurants die een andere weg in zijn geslagen. ,,Wokrestaurants zijn een beetje op hun retour”, aldus Timmermans. ,,Je ziet dat ze al friet hadden, maar dat ze de andersoortige gerechten uitbreiden. Vaak blijft de Aziatische keuken wel centraal staan bij die restaurants.”



Opvallend is de regionale spreiding. In Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn weliswaar de meeste restaurants gevestigd, maar gezien het aantal inwoners is het maar een lage dichtheid, ziet Timmermans. ,,In de noordelijke provincies vind je er relatief veel meer.”