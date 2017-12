Zin om te bakken? Doe het met deze koekjes

Chocoladekoekjes

Bereiding: - Doe het bakmeel, de boter, de suiker, het ei, het cacaopoeder en een mespunt zout in een kom en kneed snel tot een soepel deeg. Laat afgedekt 30 minuten in de koelkast rusten. - Verwarm de oven voor op 180 °C. Rol het deeg op een met bloem bestoven snijplank uit tot 1/2 cm dik. - Steek met de uitsteekvormpjes uit. Prik met een satéstokje een gaatje met een diameter van circa een halve centimeter in de bovenkant van de koekjes. Als de koekjes gebakken zijn, kun je daar een lintje door rijgen. Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat, schuif deze in het midden van de oven en bak de koekjes in 12 tot 15 minuten gaar en goudbruin.

Fees­te­lij­ke kerst­koek­jes

Kerst­boom­sprit­sen

Bereiding:

- Verwarm de oven voor op 150 °C. Bekleed 2 bakplaten met bakpapier.

- Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Klop met een mixer het merg, de boter en suiker tot het wit en luchtig is. Meng de bloem, het zout en ei er snel door. Schep het beslag in een spuitzak met een gekartelde spuitmond.

- Spuit zigzaggend kerstboompjes van circa 10 centimeter hoog op de bakplaat. Bak de koeken in meerdere delen in de oven in circa 25 minuten goudbruin en gaar. Laat de spritsen 5 minuten afkoelen op de bakplaat en laat vervolgens helemaal afkoelen op een rooster.

- Breng een pan met een laag water aan de kook. Snijd de chocolade grof en doe in een kom die precies in de pan past. Hang de kom in de pan met heet water. De kom mag het water niet raken. Smelt de chocolade au bain-marie. Doop de kerstboompjes in de lengte tot de helft in de chocolade. Bestrooi met een paar zilveren parels en laat de spritsen stollen op een stuk bakpapier.