Zo bak je een malse, sappige biefstuk

Een biefstuk is lekker als de spieren weinig gewerkt hebben, er een beetje vet in zit en de koe geen stress heeft gehad. Daarbij is het belangrijk dat vlees even heeft gerijpt. Vier weken is voor mij de ideale periode. Door rijping wordt vlees zacht en ontstaan nootachtige smaken. Dit vlees vind je alleen bij een goede slager. In de supermarkt krijg je jong vlees of vlees dat per toeval in een vacuüm zak op de boot van Argentinië naar Nederland heeft gelegen.