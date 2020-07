Zo barbecue je als een echte Australiër: ‘Altijd een scheut bier bij de uien’

Waar de meeste Nederlanders hun barbecue drie of vier keer per jaar aansteken, zijn veel Australiërs vergroeid met hun ‘barbie’. Ze worden zo’n beetje geboren met een vleestang in hun vuistje. ,,De barbecue is bij ons een verlengde van de keuken’’, zegt chef Lee Morrison, die opgroeide ten noorden van Brisbane en nu in Den Haag woont. ,,In Queensland is het vaak zo warm, dat je naar buiten gaat om te koken, en dat wordt dan de barbie. Je kunt het ingewikkeld maken met verschillende soorten hout, maar veel mensen hebben een gasbarbecue, wel zo handig.’'