Zo blijf jij vandaag van die reep chocolade af

Koken & etenGezond eten is belangrijk, weten de meeste mensen. Toch is de keuze voor een zak chips of een hele chocoladereep soms makkelijk gemaakt. Diëtist Berdien van Wezel benadrukt het belang van bewustwording: hoe en waarom je eet.

Hoe eet je 'mindful’?

,,Mindfulness draait in het kort om bewustzijn’’, zegt Berdien van Wezel, van Gezond Leven diëtisten. Door alle gedachten in je hoofd rustig te observeren, kun je een overwogen keuze maken. Stel: het is drie uur in de middag, je boterhammen zijn op, en je ziet je overbuurvrouw een chocoladereep eten. Meteen voel je de neiging om ook een reep te halen. Met mindfulness leer je hoe belangrijk het kan zijn om even stil te staan bij je gedachten. Wil ik vandaag een reep eten? Heb ik wel echt trek? Heel veel keuzes die we tegenwoordig maken gaan op de automatische piloot. Je hebt de reep al in je mond, voordat je erover na hebt gedacht.’’

Klinkt lastig.

,,Ja, dat is het ook. We leven in een tijd en plaats waarin het aanbod van eten reusachtig is. De verleiding is letterlijk op iedere hoek van de straat te vinden. Bied daar maar eens weerstand aan. De helft van Nederland heeft overgewicht. Daarbij hebben mensen het altijd druk. Ik spreek mensen met overgewicht die van acht tot zes aan het werk zijn, en daarna nog tijd willen overhouden voor vrienden en familie. Hoe houdt een mens dan tijd over voor een gezond eetpatroon, kun je je afvragen.’’

Waar vind je de tijd dan?

,,Het begint bij een momentje pakken aan het begin van de dag. Ga even bij jezelf na: waar heb ik zin in? Neem ik vandaag een groot ontbijt of een klein ontbijt? Neem ik vandaag gebak op de zaak? Het is net als douchen, het hoeft echt geen half uur te duren. Het kan ook vijf minuten zijn. Als je iedere dag zo'n momentje pakt, merk je dat het op een gegeven moment automatisch gaat. Het wordt een gewoonte.’’

En stel je neemt toch gebak op de zaak?

,,Soms heb je er zin in, accepteer dat dan ook. Blijf jezelf niet oneindig straffen. Je hebt een gebakje gegeten, prima. Herpak jezelf weer. Het is niet opeens een verloren dag. Soms ligt er zoveel druk op gezond eten, en het gevoel van falen als je het even niet doet. Dat zwart-wit denken kan heel negatief werken, en is op de lange termijn niet gunstig. Probeer dat namelijk maar eens vol te houden.’’

Wat leer je met mindfullness?

,,Je leert verschillende soorten honger te herkennen en benoemen. Je hebt bijvoorbeeld maaghonger. Er zijn mensen die drie vaste eetmomenten per dag hebben, en die om 6 uur echt een hongerig gevoel hebben. Je bloedsuiker daalt, je kunt het benauwd krijgen. Daarnaast heb je hoofdhonger. Dat is gebaseerd op gedachten. Je hebt zin in chocolade. Je kunt zintuiglijke honger ervaren, dat je een ander zijn patat ruikt, of ziet, en zelf ook zin krijgt. Of je kijkt een kookprogramma, en het water loopt je in de mond. Met mindfulness leer je hiervan bewust te worden, en je keuzes hierop af te stemmen. De realisatie dat je een keuze hebt, en dat je daarop kunt anticiperen zorgt voor minder automatisch eetgedrag.’’