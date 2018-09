Zo blijft je gember langer goed

Verse gember bewaren in de koelkast Het beste kan je de gember bewaren met schil, in een plastic zakje zonder lucht. Gember kan ook buiten de koelkast bewaard worden, maar in de groentela van je koelkast blijft hij toch net wat langer goed: tot drie weken. Heb je de gember al geschild? Geen probleem, ook nu kan je de gember nog bewaren. Leg het in een zure vloeistof als rijstwijn, rijstazijn of verse limoensap. Al kan dit wel invloed hebben op de smaak.

Invriezen? Ja, dat kan. Er zijn zelfs verschillende manieren om dit te doen. Allereerst kun je de de gemberwortel in zijn geheel invriezen. Rasp er vervolgens een beetje vanaf wanneer je het nodig hebt. De rest van de gember leg je daarna gewoon weer terug in de vriezer.



Je kan de gemberwortel ook alvast raspen voordat je het invriest. Leg de rasp dan op kleine hoopjes op een bord en leg het bord in de vriezer. Wanneer de gemberrasp bevroren is, kan je het in een bakje in de vriezer bewaren. Heel handig, want nu kan je de gember per portie ontdooien en blijft de gember tot wel zes maanden bruikbaar.



Ook invriezen in plakjes of blokjes in een bakje is mogelijk. Je hoeft de gember dan in principe niet eens te ontdooien voor gebruik.