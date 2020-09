Zo blijft je verjaardagstaart beschermd tegen bacteriën en spuug

Smetvrees wil Manizhah Hayat het niet noemen, maar naar eigen zeggen is ze wel altijd oplettend als het gaat om hygiëne. ,,Het is niet zo dat ik een diagnose OCD (Obsessieve-compulsieve Stoornis - red.) heb, maar met name bij het gebruik van laptops of telefoonschermen let ik er altijd op of ze niet te vettig of plakkerig zijn. Of als mensen chips eten uit een zak, dan maak ik altijd grappend de opmerking of ze wel hun handen hebben gewassen.”