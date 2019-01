Zo eet je drie keer door slim te koken

Koken & Eten Broodje gezond met avocado, kip, tomaat en ei

9:45 In het weekend mogen we onszelf wel verwennen met een lekker broodje toch? Dit is een broodje gezond met een twist. Een goed gevuld (bruin)broodje (of bagel) met avocado, rucola, tomaat, kipfilet en ei. Voor extra smaak is een lik verse groene pesto toegevoegd.