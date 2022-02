Zo eet je sushi volgens het boekje: ‘Wasabi hoort niet door de sojasaus’

Koken & Eten Expert haalt uit naar voedings­mid­de­len­in­du­strie: ‘De consument wordt belazerd’

De wetgeving is niet strak genoeg en er zijn niet genoeg toezichthouders om problemen tegen te gaan. Er gaat veel mis in de voedingsmiddelenindustrie, beweert voedingsmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer in zijn boek Leugens op mijn bord, dat volgende week verschijnt. De consument wordt belazerd, vindt hij.

17 februari