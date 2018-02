Zo eten onze Olympische sporters

De Nederlandse sporters in Korea kunnen alleen maar presteren als ze goed eten. Maar wat eten ze? En wat juist niet? Want met de juiste voeding kun niet winnen, maar door slechte voeding wel verliezen, zegt sportdiëtist Sandra Buijing.

Volledig scherm Eerste regel voor topsporters is: heel gevarieerd eten. Dus veel verschillende soorten gezond voedsel. Verder hangt het van de sport af, aldus Buijing, die bij InVorm dieetadvies geeft aan sporters en mensen met obesitas. ,,Moet je lang achter elkaar presteren, dan heb je koolhydraten nodig. Pasta of rijst. Als je langere tijd op een lagere intensiteit sport, dan kan je lichaam af met meer vetten. En gaat het bij de sport om kracht, dan gebruik je meer eiwitten.’’ Het is per sport anders, maar ook per persoon, legt Buijing uit. ,,Wat iemand lekker vindt, speelt ook mee.’’

Wat Sven, Ireen en Carlijn aten toen ze vlamden, is vooral afhankelijk van timing. De laatste grote maaltijd voor de wedstrijd is zo’n 2 à 3 uur voor de start. Dan mogen ze nog een tussendoortje, maar vlak voor de wedstrijd eten ze niet meer, aldus Buijing. ,,Je moet in je lijf wel genoeg energie hebben voor de afstand, die je bijvoorbeeld als schaatser aflegt.’’

Heel belangrijk is ook: goed herstellen. Dat doen de sporters met eiwitten en koolhydraten, dus bijvoorbeeld door kwark met fruit en muesli te eten. ,,Of pasta met vlees of vis en groenten.’’ Sporters hebben vanzelfsprekend veel meer calorieën nodig dan gewone stervelingen. ,,Ook al duurt een wedstrijd maar een paar minuten, de opwarming is al minstens 30 minuten.’’

Fastfood is niet verboden voor topsporters, vermoedt Buijing. ,,Ik verwacht dat ze ook wel fastfood eten, maar dat ze ook dat goed timen. In de weken voor de wedstrijd letten ze heel goed op hun voeding, dus dan zullen ze geen hamburgers eten. Maar als ze klaar zijn met hun wedstrijden, dan zullen ze dat waarschijnlijk wel doen. Eerst is het allemaal strak en streng, erna mogen de touwtjes wat losser. Maar de basis blijft gezond. Bij de jonge sporters, die wij begeleiden en die mogelijk in de toekomst meedoen aan grote toernooien, houden we het 80/20-principe aan. Het grootste deel van de tijd eten ze gezond, maar er is ook ruimte voor snackmomenten.’’

