Zo ga je uit eten zonder aan te komen

Bekijk het menu alvast

Als je naar een nieuw restaurant gaat is het verstandig om het menu alvast te bekijken voordat je binnenstapt. Als je eenmaal aan tafel zit is de kans namelijk groot dat je rammelt van de honger en daardoor ongezonde keuzes maakt. Ook kunnen lekkere geuren in het restaurant je keuze beïnvloeden. Bepaal je menukeuze daarom vooraf en de eerste stap in de goede richting is gemaakt.

Bestel de maaltijd als eerste

Niet alleen geuren, maar ook gerechten van je gezelschap kunnen je beïnvloeden. Zonder dat we het doorhebben, spiegelen we vaak het gedrag van anderen. Probeer daarom als eerste te bestellen, zodat je niet in de war raakt van die grote portie friet die je buurvrouw bestelt.

Bestel kleine porties

Hoe groter de portie die je op je bord krijgt, hoe groter de kans is dat je meer eet dan nodig is. Staat het restaurant bekend om zijn grote porties? Bestel dan twee voorgerechten in plaats van een hoofdgerecht. Zo kun je van verschillende smaken genieten én eet je niet meer dan nodig is.

Deel een gerecht

Zie je niets lekkers tussen de voorgerechten staan maar zijn de hoofdgerechten aan de grote kant? Deel dan gewoon een gerecht. Op deze manier overeet je minder snel en kun je toch genieten van het gerecht waar je trek in hebt.

Vraag om aanpassingen

Een gerecht lichtelijk aanpassen kan veel uitmaken. Ruil de patat bijvoorbeeld om voor een salade of groenten, of vraag of ze de saus of dressing van een gerecht apart kunnen serveren. Voelt misschien wat gek in het begin, maar niemand zal hier gek van opkijken. Bovendien is het jouw avond uit en is het belangrijk dat jij je op je gemak voelt.

Honger jezelf niet uit

Kijk je zo uit naar het etentje dat je jezelf de rest van de dag op rantsoen zet? Doe dit niet. Op deze manier ga je hongerig naar het restaurant en is de kans juist groot dat je voor de vette gerechten gaat. Eet eventueel een kleine snack een uur voordat je de deur uitgaat, zo heb je lekkere, gezonde trek.