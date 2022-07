Zo gedraag je je op vakantie in restaurants: ‘Na elf uur ’s ochtends bestel je geen cappuccino meer’

Koken & Eten Ook zo gek op drop? In deze fabriek worden er elke dag 2,5 miljoen gemaakt

Nergens in de wereld worden zoveel dropjes gegeten als in Nederland. En in hartje Nijkerk, aan de Westkadijk, worden al bijna zeventig jaar de Harlekijntjes gemaakt. Dag in dag uit vliegen er 2,5 miljoen van de lopende band.

25 juni