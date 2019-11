Zo gezond is ons brood: ‘Tarwe ten onterechte beschouwd als dik- en ziekmaker’

Nederlanders zijn gek op brood en het imago wordt ook weer wat beter nadat koolhydraatvrije diëten -die als erg gezond werden gezien- lang populair waren. Mogelijk is het beeld ook verbeterd door de dure campagne die de bakkerijsector afgelopen tijd hield. We eten er voor het eerst ook weer (een beetje) meer van, blijkt uit cijfers van het Nederlands Bakkerij Centrum: op dit moment in Nederland gemiddeld een kleine 50 kilo per jaar per persoon, zo’n vier sneetjes per dag.