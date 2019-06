Zo groot is de grootste asperge ooit gemeten

We aten vorige week asperges. Zo vreemd is dat niet, want het einde van de aspergeoogst is in zicht - traditioneel loopt het seizoen tot 24 juni - en dus moeten we nog snel onze aspergetaks halen. Van de mensen die zeggen van asperges te houden, eet ruim 40 procent tien of meer keer per seizoen van de jonge scheuten van de aspergeplant. Wij horen daarbij, al moet ik zeggen dat vooral mijn gezinsleden onverzadigbare asperge-slurpers zijn.



In Europa eten de Duitsers asperges het meest, ongeveer twee miljard stengels per jaar. In Nederland komen we op de vijfde plaats als het om aspergeconsumptie gaat (we eten toch nog zeker een goeie twintig miljoen kilo). Ik ken deze cijfers omdat ik ernaar heb gegoogled, en dat kwam weer door mijn jongste zoon (12).



Hij zit in de fase dat hij van alles steevast het grootste, beste, duurste en overtreffendste wil weten. Aan tafel hadden we het over hoe lang een asperge kan worden. De witte scheuten groeien onder de grond en moeten diep in de aarde worden gestoken om boven te worden gehaald. Ik schatte dat de langste asperge misschien wel een halve meter was. Mijn zoon dacht in zijn overmoed misschien wel een meter. Een meter... Dat kon ik me echt niet voorstellen.