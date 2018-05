Zo haal je het maximale uit je flesje bubbels

Het gaat vaak meteen al mis na aankoop, aangezien de meerderheid de fles in de koelkast bewaart. Volgens de experts kun je champagne het beste bewaren op een koele, droge plek. Een wijnkelder of drankenkast zou zich hier het beste voor lenen en anders kan een kledingkast ook als opslagplaats dienen.

De volgende fout die we vaak maken is dat we champagne alleen puur drinken, dus zonder te mixen. Zonde, zeggen de experts, want de smaken van champagne komen soms beter tot hun recht als er citroenschil of munt aan wordt toegevoegd. Ook andere fruitsoorten kunnen je glaasje bubbels een zomerse twist geven en een diepere smaak.