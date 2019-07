Zo hard ploetert een bakker: 's morgens buffelen, ‘s middags lekker zwemmen

01:35 uur Buiten geurt het naar vers brood. Binnen begint Mark van Doorn aan zijn werkdag. Of beter: werknacht. Terwijl het gros van Nederland nog op één oor ligt, tapt de eigenaar van Bakkerij Van Doorn in Schijndel een bak koffie. Hij wast zijn handen, trekt een haarnetje aan en maakt een 'rondje goedemorgen' langs de drie broodbakkers die al een paar uur in touw zijn.



Rekken, rijskasten en ovens liggen vol lekkers. Een machine midden op de vloer maakt van een homp deeg honderden witte bolletjes. ,,Elke dag gaan rond de 3000 broden en 10.000 stuks kleinbrood de deur uit: puntjes, croissantjes, krentenbollen, dat werk. Gebak is lastiger in te schatten. Door de bouwvak is het rustiger, en met temperaturen van 30 plus zie ik de omzet met 30 procent kelderen. Mensen hebben geen honger.”