Zo heb je het langste plezier van die restjes kerstdiner

Plof. Heb je meer dan genoeg gegeten de afgelopen dagen, maar staat de koelkast alsnog bomvol met restjes van het kerstdiner? Omdat het zonde is om al dat mooie eten weg te gooien, geeft Too Good To Go tips. Op die manier heb je nog lang plezier van je kerstmaaltijd, volgens de app die mensen helpt voedselverspilling tegen te gaan.

Een duurzamer kerstdiner was dit jaar al een van de belangrijkste trends. ,,Wij zien dat bewuster met eten omgaan dit jaar belangrijker is geworden”, vertelt een woordvoerster van de app. ,,We hopen er nu vooral op dat die trend zich ook de komende jaren door gaat zetten.”

Via sociale media en een blog worden al tips aan volgers gedeeld om voedselverspilling tegen te gaan, door bijvoorbeeld beter om te gaan met etensrestjes. ,,En het mooie is dat we zien dat volgers elkaar daarop weer andere adviezen geven”, vertelt ze. ,,Zo inspireren mensen elkaar ook weer met tips en recepten. Dat is erg leuk om te zien.”

Too Good To Go wil mensen meegeven om creatief om te gaan met restjes eten, ook met alles dat overblijft na het kerstdiner. De drie effectiefste manieren zijn volgens de organisatie het delen, invriezen en hergebruiken van de restjes.

Tip 1: Deel

Bewaar de restjes in luchtdichte bakken en deel ze uit aan je dierbaren. En wie weet krijg je er ook nog wat lekkers voor terug. Door restjes te delen en uit te wisselen krijg je verschillende gerechten op tafel. En hoewel je tijdens de feestdagen misschien niet fysiek bij elkaar kunt zijn, deel je op deze manier alsnog een mooie eetervaring samen.

Tip 2: Vries in

Houd je de restjes liever voor jezelf? Door het diner in te vriezen, zet je wanneer je maar zin hebt weer wat feestelijks op tafel. Vergeet niet de bakken en zakjes van een label te voorzien, zodat je bij het ontdooien niet voor verrassingen komt te staan.

Tip 3: Hergebruiken

Je kerstdiner kan natuurlijk ook voortleven in een nieuw gerecht. Verwerk aardappels in een frittata of maak er een aardappelburger van. Restjes vlees en groenten doen het erg goed in quiches, wraps en wokgerechten. Wees creatief en wie weet houd je er nog een mooi nieuw recept aan over.

Van aardappels of aardappelpuree naar aardappelburgers

Aardappels zullen bij weinig kerstdiners ontbreken. Met dit recept van Too Good To Go maak je van de overgebleven aardappelgerechten lekkere aardappelburgers.

Ingrediënten voor 4 personen:

- 2 middelgrote gekookte aardappels of overgebleven aardappelpuree

- 1 ei

- 4 el geraspte kaas naar keuze

- bosje koriander, fijn gesneden

- 1 el gesnipperde bieslook

- paneermeel of panko

- peper en zout

- olie om in te bakken

- broodjes

- toppings die je over hebt zoals plakjes tomaat, mayonaise, augurk, e.d.

Aan de slag:

- Pureer de aardappels fijn met een half ei en de geraspte kaas (wanneer je aardappelpuree gebruikt, meng je dit met een half ei en de geraspte kaas).

- Meng de koriander en bieslook door de puree.

- Voeg peper en zout toe naar smaak.

- Klop de rest van het ei los met een beetje water.

- Vorm burgers van het aardappelmengsel en haal ze door het losgeklopte ei, en vervolgens door het paneermeel of panko.

- Verhit de olie in een koekenpan en bak de burgers gaar en bruin.

- Beleg een broodje met de burger en alles wat je lekker vindt en over hebt van het kerstdiner!

