Zo houd je culinair Nederlands erfgoed in ere

Gepassioneerd liet Danny mij zijn verzameling zien en ik vergaapte me aan zijn 18de-eeuwse handschriften, obscure kookboeken en fraaie handgeschreven kookschriftjes.



‘Wat is er mooier dan in de wereld achter zo’n boekje te duiken?’ riep hij en hij toonde me hoe gerechten in vroeger tijden werden opgeschreven en wat er meer valt te zeggen over de herkomst van ingrediënten of de sociale status van mensen die kookschriftjes optekenden.



Bij het afscheid gaf Danny me twee bijzondere artefacten, uitgaven die hij - omdat hij ze dubbel had - met plezier weggaf: het Zomerboekje en het Winterboekje van Calvé-Delft. Eerlijk gezegd zeiden deze vooroorlogse werkjes me niets, maar ik begreep dat connaisseurs er verzot op zijn. De boekjes waren uitgegeven door De Nederlandsche naamlooze vennootschap Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Nouveaux Etablissements Calvé-Delft, een fusie tussen een Delfts bedrijf en twee Franse broers genaamd Emmanuel en Georges Calvé.



In 1913 gaf deze oliefabriek een receptenboekje uit om consumenten voor te lichten hoe zij ‘Delftsche slaolie’ het beste konden gebruiken. Vele publicaties volgden, waarvan het Zomer- en Winterboekje (gepubliceerd rond 1930) erg populair waren. De makkelijk na te koken recepten waren geschreven door Martine Wittop Koning (1870-1963), een bijzondere vrouw, die enorm heeft bij- gedragen aan de Nederlandse eetcultuur.