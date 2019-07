Zo houd je het gezellig op een druk terras: 'Ga niet met je vingers knippen’

Het is dit weekend weer terrasjesweer en dat betekent dat we met een glas wijn of bier genieten van de zon, elkaars gezelschap en de voorbijgangers. Etiquette-expert Anne-Marie van Leggelo weet dat die gezelligheid zo kan omslaan naar irritatie en ongenoegen. ,,Zeker als het warm weer is, dan escaleert het sneller.” Om die reden geeft ze graag haar tips om het gezellig te houden.

1 Denk even na ,,Voordat je het terras op gaat, of het nou spontaan is of gepland, bedenk waar je bent. Is het een terras bij een café of gaat het om een restaurant met een Michelinster? Past je kleding daarbij? Bedenk of het passend is om in je zwembroek op het terras te gaan zitten. Zelfs als je op het strand naar een terras gaat, kun je een T-shirt of overhemd aandoen of een pareo omslaan. Sommige horeca-ondernemers gaan daar slim en met humor mee om door duidelijk te zijn. Met een bordje Please dress for the body you have, not the body you wish you had’ bijvoorbeeld. Geef geen uitzicht op je zwetende borsthaar en leg je voeten liever op een andere stoel, zeker als ze onverzorgd zijn.”

2 Geef een ander de ruimte ,,Kijk of er een stalling is als je met de fiets komt. Laat je fiets niet tegen de tafel leunen”, adviseert Van Leggelo. ,,En als je wilt roken, kijk dan of daar een aparte ruimte voor is. Het wordt lang niet altijd gewaardeerd door mensen die zitten te eten als ze rook in hun gezicht krijgen. Andersom kun je op een nette manier best vragen of iemand ergens anders wil roken.” Werkt dat niet, dan kun je ook nog het personeel vragen om hulp. ,,Leg uit dat je er last van hebt en zeg: kun jij het vragen?.” Moet je naar de wc? Banjer dan niet dwars door de menigte. ,,Loop even om. Dan voorkom je dat je tegen mensen aanstoot.”

3 Wees galant ,,Als er een bordje staat met het verzoek even te wachten tot je naar je tafel wordt gebracht, hol dan niet naar een tafeltje dat vrijkomt. Wacht totdat je naar je tafel wordt gebracht. Begroet ook de mensen aan het tafeltje naast je. Waar laat je je hond? Niet op tafel in elk geval.”

4 Beleefdheid doet wonderen ,,In Frankrijk had een ondernemer een bord had gemaakt waarop stond dat als je alleen ‘koffie’ zei die 4 euro kostte. Als je ‘koffie, alstublieft’ zei, dan was het 3 euro en als je zei ‘bonjour meneer, één koffie alstublieft', dan was de koffie 1,50 euro. Weet dat bedienend personeel harder voor je rent als je vriendelijk bent. Staan op je tafel nog spullen van de vorige gasten, wacht dan tot het wordt opgeruimd. Ga het niet opstapelen en ergens anders neerzetten. Duurt het erg lang, vraag dan netjes of ze het willen opruimen.”

5 Hou het terras niet te lang bezet ,,Heb je een tafel gereserveerd en de anderen laten drie kwartier op zich wachten, weet dan dat er een grens aan zit hoe lang je de tafel kunt bezetten. Je kunt best even iets op een stoel leggen om die bezet te houden, maar blijf niet de hele middag zitten als de anderen al weg zijn en jij zit nog alleen aan tafel. Dan kunnen anderen er gaan zitten. Het terras is niet van jou.”

6 Weet wanneer je moet gaan ,,Iedereen heeft begrip voor een huilende baby of een blaffende hond. Ze kunnen er niets aan doen. Maar je kunt je afvragen of je moet blijven zitten als de baby maar blijft huilen. Er komt een punt waarop je beter weg kunt gaan. Met kinderen moet je je van tevoren altijd afvragen of het verstandig is om op het terras te gaan zitten. Heb je heel rustige kinderen en kan het op die locatie wel, dan is het niet zo'n punt. Als de kinderen continu willen rennen en verstoppertje spelen, zorg dan dat ze niet voor overlast zorgen.”

7 Wees geduldig ,,Het kan op terrassen heel druk zijn en vaak is er tijdelijk of nieuw personeel. Hou daar rekening mee. Ga niet met je vingers knippen of roepen. Probeer oogcontact te maken en non-verbaal duidelijk te maken dat je een drankje wilt bestellen. Duurt het echt te lang en word je niet gezien, loop dan even naar iemand toe en zeg dat je graag wilt bestellen.”

8 Hou je gedeisd ,,Besef dat als er alcohol in het spel is, een groep al snel kan overheersen. Hoe groter de groep, hoe dominanter. Als je flink aangeschoten bent, besef dan dat andere mensen daar last van krijgen. Net als van je telefoongesprek. Je zit vaak dicht op elkaar en je kunt alles horen. Vooral omdat je geneigd bent harder te gaan praten aan de telefoon om boven het geroezemoes uit te komen. Excuseer je even en voer dat gesprek een stuk verderop. En hoe leuk het ook is om mensen te bekijken die voorbij komen, roddel niet over ze. Ook niet als je oordeel positief is; niet iedereen zit daar op te wachten. Geef je borstvoeding? Ga dan even apart zitten of bedek je een beetje. Ook al is het moeder natuur, niet iedereen alles wil zien.”

9 Wees voorzichtig met foto's maken ,,Als je een foto maakt, beland er al gauw iemand van een tafeltje naast je op de foto. Vraag voordat je een foto maakt even of dat geen probleem is. En neem geen stiekeme foto's van Bekende Nederlanders die op hetzelfde terras zitten. Dat is niet netjes.”

10 Betaal gezamenlijk ,,Ben je met een groep, ga dan niet allemaal apart afrekenen. Laat een persoon de rekening betalen en verreken het later. Dan kan tegenwoordig heel gemakkelijk, met een Tikkie bijvoorbeeld. Dat is voor het personeel veel sneller en efficiënter. Onthoud het nummer van je tafel, zo hou je rekening met het personeel. De klant is koning, maar gedraag je dan ook koninklijk. En tot slot: een fooi geven is niet verplicht. Het mag. Als je een kop koffie hebt gedronken van 2,50 euro hoef je echt geen 5 euro te betalen. Rond het af. Het is een blijk van waardering. Daarom kun je ook beter niet je portemonnee leegkieperen en een berg muntjes van 5 cent achterlaten.”