Zo kies je altijd de perfecte avocado in de supermarkt

Koken & etenDe juiste avocado vinden in de supermarkt is lastig. Soms ziet een vrucht er van buitenveelbelovend uit, maar als je hem thuis opensnijdt, blijkt hij nog niet rijp genoeg of juist bruin en gekneusd. Een expert geeft zijn beste tips om de beste exemplaren te kiezen.

Als avocadoleverancier bij meer dan 150 restaurants in New York City, waaronder verschillende met een Michelinster bekroonde restaurants zoals Jean-Georges, Daniel, Casa Enrique en The Modern, beheerst Miguel Gonzalez de kunst van de perfecte avocado kiezen als een meester. Nadat de beste avocado’s geselecteerd worden door zijn partner in Mexico, bekijkt hij elke avocado in detail en houdt hij toezicht op de rest van het rijpingsproces. Tegen de tijd dat hij de groene vruchten levert, zijn ze perfect qua kleur, stevigheid en smaak.



Wie geen duur reisje naar New York City in het verschiet heeft, helpt Gonzalez graag op weg.

1. Controleer de steel

Volgens Gonzalez kijk je altijd eerst naar de steel. ,,Controleer of de avocado een steeltje heeft bovenaan. Staat er eentje? Verwijder hem dan zachtjes. Lukt dat niet goed? Dan is je avocado waarschijnlijk nog niet rijp. Komt hij wel los, controleer dan de kleur van het kuiltje dat achterblijft. Is de kleur helder, fluorescerend geel of groen, dan is je avocado klaar voor gebruik. Ziet het er beschimmeld of zwart uit, dan laat je de avocado beter links liggen. Stond er geen steeltje meer op? Controleer dan ook de kleur van het kuiltje. Omdat het al aan de lucht is blootgesteld, zal de kleur niet heldergeel of -groen zijn, maar eerder bruinig, zoals de kleur van een boomstam, maar niet zwart of beschimmeld.”

2. Voel hoe zacht hij is

Gonzalez raadt aan om nooit te knijpen in een avocado. ,,Leg hem in je handpalm om te voelen of hij hard of zacht is. Door erin te knijpen ga je hem immers vanbinnen kneuzen. Voelt hij papperig aan, dan is hij waarschijnlijk overrijp. Geeft hij helemaal niets mee, dan heeft hij nog enkele dagen nodig om te rijpen.”

3. Kijk naar de kleur

Ook de kleur is een belangrijke indicator. ,,Kijk naar de kleur. Tijdens het rijpingsproces kleurt de avocado van groen naar zwart. Is hij nog heel levendig groen, dan kan je hem nog niet gebruiken. Is hij te rijp, dan zal de kleur erg donker zijn en kunnen er zelfs witte stipjes op tevoorschijn komen.”



Toch zegt Gonzalez dat er ook een beetje geluk mee gemoeid gaat. ,,Je avocado kan er dan misschien wel perfect uitzien in de winkel, vaak kunnen er onderweg al heel wat dingen gebeurd zijn die je avocado vanbinnen beschadigd hebben. Zo kunnen temperatuurschommelingen of de knijpmethode van klanten om de rijpheid te meten ervoor zorgen dat hij er langs de buitenkant perfect uitziet maar vanbinnen gekneusd is.”