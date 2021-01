Zo komt Heineken weer tot leven in Rotterdam

De handtekeningen zouden al zijn gezet, ware het niet dat corona roet in het eten gooide. Bierbrouwer Heineken heeft even wat anders aan het hoofd dan haar eigen geschiedenis in Rotterdam. ,,De plannen voor een museum en een grandcafé zijn een jaar doorgeschoven”, zegt Niels van der Vlist, directeur van Stadsherstel. ,,Maar we herstellen wel alvast de oude directiekamers van Heineken.” Opdat vanaf volgend jaar zomer vergaderd kan worden in de stijl van oud-topman Freddy, met na afloop een rondleiding en een bierproeverij.