Zo kook je drie keer slimmer en sneller

Boodschappenlijst:

● 700 gr aardappels

● 350 gr hamreepjes

● 850 gr broccoliroosjes/circa 2 broccoli’s

● 1 zakje geraspte kaas

● 25 gr bloem

● 250 ml melk

● 3 bosuien

● 1 teen knoflook

● 750 ml bouillon (groenten)

● 125 ml slagroom

● 150 gram volkoren macaroni

● 1 ui

● 1 blik (400 gram) tomatenblokjes

● 1 paprika

● 1 theelepel Italiaanse kruiden

Recept 1: Aardappellasagne met ham en broccoli We beginnen met een heerlijke aardappellasagne met ham en broccoli. Dit recept gaat vast en zeker in de smaak vallen! Het recept is voor 2 personen. Tijd: 25 min. + 20-25 min. in de oven

Benodigdheden:

● 500 gr aardappels (of aardappelschijfjes)

● 200 gr hamreepjes

● 400 gr broccoliroosjes

● 50 gr geraspte kaas + een beetje extra

● 25 gr bloem

● 250 ml melk

● snufje zout en peper.

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Schil de aardappels en snijd 500 gram aardappels in plakjes en 200 gram aardappels in blokjes voor de aardappelsoep.

Zet een pan water op en kook de aardappelplakjes ongeveer 5-10 minuten.

Kook ook de broccoliroosjes circa 8-10 minuten (kook ook meteen de broccoliroosjes voor recept 3).

Maak vervolgens de bechamelsaus. Smelt de boter in een pannetje. Als de boter is gesmolten voeg je de bloem toe en meng je alles goed door elkaar. Laat dit ongeveer 1 minuut zachtjes bakken. Daarna voeg je beetje voor beetje de melk toe. Blijf ondertussen goed roeren met een garde. Als je alle melk hebt toegevoegd en de bechamelsaus heeft de goede dikte (niet zo dun als melk), dan kun je de geraspte kaas en een snuf zout en peper toevoegen.

Als de kaas is gesmolten, zet je het vuur uit. Vet een ovenschaal in en bedek de bodem met een laagje aardappelschijfjes. Daarna een laagje broccoli, ham en een beetje bechamelsaus (circa 1/3 of 1/4). Daarna weer een laagje aardappelschijfjes, broccoli, ham en bechamelsaus.

Eindig met een laagje bechamelsaus en strooi nog een beetje extra geraspte kaas over de bovenkant. Zet de aardappellasagne met ham en broccoli ongeveer 20-25 minuten in de oven.

Recept 2: Aardappelsoep met bosui Deze aardappelsoep met bosui is in ongeveer 30 minuten klaar. Serveer een lekker knapperig broodje erbij en smullen maar. Het recept is voor 2 personen. Tijd: 30 min.

Benodigdheden:

● 3 aardappels/200 gr aardappels

● halve broccoli

● 100 gram hamblokjes

● 3 bosuien

● 1 teen knoflook

● 750 ml bouillon (groenten)

● 125 ml slagroom

● snufje zout en peper

Bereidingswijze:

Schil de aardappels en snijd deze in blokjes. Snijd ook de broccoli en de bosuien in stukjes.

Giet een scheutje olie in een pan en fruit 2 bosuitjes samen met een fijngeperst teentje knoflook aan. Voeg vervolgens de aardappels, bouillon en een snufje zout en peper toe.

Laat dit circa 15 minuten pruttelen totdat de aardappels gaar zijn. Pureer de soep vervolgens met een staafmixer of blender. Zet de pan terug op het vuur en voeg de broccoli, bosui en hamblokjes toe. Laat dit nog ongeveer 10 minuten pruttelen en voeg op het laatste moment de slagroom toe.

Even goed mengen en je kunt de soep serveren!

Tip: vervang de hamreepjes eens voor kipreepjes.

Recept 3: macaroni-ovenschotel Bij ons zijn ovenschotels echt favoriet, zo ook deze macaroni-ovenschotel met broccoli en ham. Lekker, simpel om te maken en heel geschikt om later op te warmen. Het recept is voor 2 personen. Tijd: circa 20 min. + 20 min. in de oven.

Benodigdheden:

● 150 gram volkoren macaroni

● 1 ui

● 250 gram broccoli

● 1 blik (400 gram) tomatenblokjes

● 50 gram hamreepjes

● 1 paprika

● geraspte kaas

● 1 theelepel Italiaanse kruiden

● Snufje peper en zout

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Snipper ondertussen een uitje en snijd de paprika in blokjes. Bak het uitje en de paprika aan op middelhoog vuur voor ongeveer 4-5 minuutjes.

Doe dan de tomatenblokjes erbij samen met de kruiden en peper en zout. Laat dit nu even ongeveer 10 minuutjes zachtjes pruttelen. Kook ondertussen de macaroni volgens de instructies op de verpakking. De broccoli heb je tijdens het koken van recept 1 al gekookt, dus dat hoeft nu niet meer.

Giet de macaroni en broccoli af en meng het vervolgens met de tomatensaus. Doe ook de hamreepjes erbij. Even goed roeren en dan kan alles in een ovenschaal. Beetje geraspte kaas erover en dan kan de macaroni- ovenschotel de oven in voor ongeveer 20 minuten. Eet smakelijk!